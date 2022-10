Nord Stream | “Esplosi 500 chili di tritolo Bombe piazzate da robot di manutenzione”

Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - Agenzia_Ansa : Dovrebbe arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas… - Meira85253235 : Il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream (NS) e Nord Stream 2 (NS2) nel Mar Baltico ha spinto il 'capitalismo dei dis… - CiroNoEuro : RT @ArditoAD14: @ultimenotizie Perché chiudere il gas è troppo difficile dato che hanno loro il controllo dei gasdotti a monte. Ma il Guard… -

In pochi giorni sono uscite 80 mila tonnellate di metano dalle quattro falle che si sono create nei gasdotti. Il gas incolore, inodore e invisibile sta emergendo dal mare creando una pericolosa nube che dai Paesi scandinavi è stata trasportata anche verso l'Europa meridionale e l'Italia. ...Mentre proseguono i tentativi di chiarire le cause che, qualche giorno fa, hanno provocato le perdite nei gasdotti1 e2 (i due principali gasdotti che trasportano gas naturale tra la Russia e l'Europa), la nube di metano che si è formata per effetto delle enormi perdite di gas si sta ...La nube si diffonderà in atmosfera anche sui cieli dell'Italia ma non ci sarà alcun rischio. Dopo l'allarme lanciato dalle agenzie governative per l'arrivo della nube di gas metano sui cieli del nord ...(ASI) Proseguono le indagini per capire le origini delle deflagrazioni. I gasdotti Nord Stream 1 e 2, situati nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, sarebbero stati colpiti in quattro ...