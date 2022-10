Napoli-Torino oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Napoli-Torino, partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 1 ottobre nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa vogliono difendere il primo posto della classifica e proveranno ad imporsi davanti ai propri tifosi. Il Torino non è però un cliente facile, specialmente per la sua solidità difensiva, perciò servirà una prestazione di livello. Partita che si preannuncia molto interessante. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul canale 214 (Zona Dazn). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per l’ottava giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 1 ottobre nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa vogliono difendere il primo posto della classifica e proveranno ad imporsi davanti ai propri tifosi. Ilnon è però un cliente facile, specialmente per la sua solidità difensiva, perciò servirà una prestazione di livello. Partita che si preannuncia molto interessante. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul214 (Zona Dazn). SportFace.

