Minacce di morte a Giorgia Meloni: spuntano due scritte a Torino. FdI: “C’è chi ha fomentato l’odio” (Di sabato 1 ottobre 2022) Le due scritte di Minacce di morte a Giorgia Meloni, apparse oggi a Torino, in due zone distinte della città, hanno destato allarme e indignazione. “Meloni muori”. È questa l’infame scritta apparsa negli scorsi giorni a Torino, in piazza XVIII Dicembre, sul vetro dell’ascensore della stazione metropolitana. Una violenza verbale inaccettabile, manifestata proprio davanti alla lapide per i martiri della Camera del Lavoro del 1922. Nel capoluogo piemontese, un altro anonimo ha scritto: “Meloni appesa”. È stato imbrattato così un manifesto elettorale ancora presente ai cancelli di una scuola elementare nel centro storico. La scritta “appesa” è stata tracciata sotto il simbolo di Fratelli d’Italia-Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Le duedidi, apparse oggi a, in due zone distinte della città, hanno destato allarme e indignazione. “muori”. È questa l’infame scritta apparsa negli scorsi giorni a, in piazza XVIII Dicembre, sul vetro dell’ascensore della stazione metropolitana. Una violenza verbale inaccettabile, manifestata proprio davanti alla lapide per i martiri della Camera del Lavoro del 1922. Nel capoluogo piemontese, un altro anonimo ha scritto: “appesa”. È stato imbrattato così un manifesto elettorale ancora presente ai cancelli di una scuola elementare nel centro storico. La scritta “appesa” è stata tracciata sotto il simbolo di Fratelli d’Italia-...

