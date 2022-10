Marco Bellavia lascia il Grande Fratello Vip (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia - (Us Endemol Shine) Prima defezione, in parte annunciata, al Grande Fratello Vip. Dopo 11 giorni di gioco, Marco Bellavia ha infatti abbandonato la casa. Un ritiro che non stupisce, visto che l’ex volto di Bim Bum Bam aveva ammesso, nella diretta andata in onda lo scorso giovedì, di non riuscire a viversi appieno l’esperienza nella casa per il suo essere in questo momento “poco equilibrato”, dovuto a degli imprecisati problemi di natura mentale. Parole che avevano preoccupato anche Alfonso Signorini, che in chiusura di puntata aveva anticipato che si sarebbe rivolto al team di psicologi del programma per capire se l’uomo godeva della lucidità necessaria per continuare a stare al GF Vip. Un imprevisto vero e proprio non affrontato nel migliore dei modi dagli altri ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 ottobre 2022)- (Us Endemol Shine) Prima defezione, in parte annunciata, alVip. Dopo 11 giorni di gioco,ha infatti abbandonato la casa. Un ritiro che non stupisce, visto che l’ex volto di Bim Bum Bam aveva ammesso, nella diretta andata in onda lo scorso giovedì, di non riuscire a viversi appieno l’esperienza nella casa per il suo essere in questo momento “poco equilibrato”, dovuto a degli imprecisati problemi di natura mentale. Parole che avevano preoccupato anche Alfonso Signorini, che in chiusura di puntata aveva anticipato che si sarebbe rivolto al team di psicologi del programma per capire se l’uomo godeva della lucidità necessaria per continuare a stare al GF Vip. Un imprevisto vero e proprio non affrontato nel migliore dei modi dagli altri ...

