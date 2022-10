LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Tadej Pogacar favorito sul San Luca, c’è Alaphilippe (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati di ciclismo buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’edizione numero 105 del Giro dell’Emilia! Torna una delle corse più amate ed attese del calendario italiano, con una startlist di extralusso. Il campione in carica Primoz Roglic non sarà presente per “difendere il suo titolo”. Il percorso è il classico: si partirà da Carpi e si arriverà, dopo 198,7 km ricchi di insidie, al celebre Santuario della Madonna di San Luca. Le salite di Ca’ Bortolani (5,4 km al 6,3% con punte del 9%), e della Medelana (5,1 km al 10,1% con punte del 18%) faranno da antipasto al durissimo circuito finale. Le cinque scalate del San Luca (2,1 km al 10% con punte del 18%) ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati di ciclismo buongiorno e benvenute/i alladell’edizione numero 105 del! Torna una delle corse più amate ed attese del calendario italiano, con una startlist di extralusso. Il campione in carica Primoz Roglic non sarà presente per “difendere il suo titolo”. Il percorso è il classico: si partirà da Carpi e si arriverà, dopo 198,7 km ricchi di insidie, al celebre Santuario della Madonna di San. Le salite di Ca’ Bortolani (5,4 km al 6,3% con punte del 9%), e della Medelana (5,1 km al 10,1% con punte del 18%) faranno da antipasto al durissimo circuito finale. Le cinque scalate del San(2,1 km al 10% con punte del 18%) ...

