Le proteste per Mahsa Amini e per la condizione delle donne in Iran diventano un fenomeno mondiale | VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Il caso di Mahsa Amini, la 22enne picchiata a morte dagli agenti della 'polizia morale' che l'avevano arrestata perché non indossava correttamente il velo, ha scosso l'Iran in un modo che forse pochi immaginavano. C'è chi parla addirittura di una nuova primavera araba. Quel che è certo è che la notizia dell'uccisione della giovane curda Iraniana ha fatto presto il giro del mondo scatenando un'ondata di proteste che si è diffusa ovunque. Da ogni parte del globo, adesso, le donne si tagliano i capelli in nome dell'inaccettabile morte della 22enne, un altro tragico risultato dell'illiberale regime teocratico di Teheran (la Polizia ancora adesso smentisce l'omicidio asserendo che la ragazza sia morta a causa di un malore). E, anche nel nostro Paese, così come nel resto del mondo, si scende ...

amnestyitalia : #Iran: le proteste stanno assumendo nuove forme per far fronte alla repressione. Il blocco di internet è quasi tota… - fanpage : Da tredici giorni, l’#Iran è attraversato da vaste proteste contro il regime, represse con la consueta durezza. Nel… - Tg3web : Migliaia di persone in piazza a Roma per esprimere solidarietà alle proteste delle donne iraniane, represse nel san… - MikiG78 : RT @micaelaanna07: #Iran Nika Shakarami, 17 anni, che ha partecipato alle proteste a #Teheran il 20/09 contro il regime iraniano per l'assa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Torino, Juric: 'Raspadori e Simeone hanno fatto poco, il mio rosso per proteste? Il fallo di Mario R… -