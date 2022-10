rusembitaly : ? Nel 2014 l'Ucraina ha iniziato la guerra contro il suo stesso popolo. Da allora i civili del Donbass vivono sotto… - GiovaQuez : Nelle quattro regioni ucraine occupate dalle forze russe oltre il 96% dei cittadini che hanno partecipato ai 'refer… - Billa42_ : Le forze ucraine hanno circondato Lyman - schirru_daniele : RT @MatteoPugliese: #Lyman è stata liberata dalle Forze Armate ucraine ???? la controffensiva continua! - Vexem91 : RT @MatteoPugliese: #Lyman è stata liberata dalle Forze Armate ucraine ???? la controffensiva continua! -

Ma devono affrontare un problema intrinseco: lecontrollano ancora ampie zone di Donetsk e Zaporizhia e alcune aree degli oblast di Luhansk e Kherson, una realtà militare che ...... oltre che all'interruzione delle azioni delledi difesa in alcune aree', scrive lo Stato maggiore dell'esercito ucraino. 'I russi stanno anche bombardando le posizioni delle truppe... La guerra in Ucraina: aggiornamenti in tempo reale - Sono dieci i bambini rimasti vittime dell'attacco al convoglio - Sono dieci i bambini rimasti vittime dell'attacco al convoglio Le truppe ucraine hanno interrotto le comunicazioni di terra a supporto dei russi nell'area di Drobysheve-Liman e preso il controllo delle strade. Russi isolati, ...Le forze ucraine riferiscono di avere completamente circondato la città strategica di Lyman occupata dai russi, che si trova nell'est dell'Ucraina in una delle quattro aree di cui Vladimir Putin ha di ...