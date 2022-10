LA FORMULA 1 TORNA NELLA FUTURISTICA SINGAPORE (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo il trittico Belgio-Olanda-Italia, la cancellazione del Gran Premio di Sochi ha determinato una pausa di tre settimane nel calendario della FORMULA 1. Si riparte con il suggestivo Gran Premio di SINGAPORE. Il tracciato cittadino di Marina Bay è entrato a far parte del calendario dal 2008, quando fu la prima gara NELLA storia della FORMULA 1 a disputarsi in notturna, NELLA FUTURISTICA ambientazione della città-stato a sud della Malesia. La natura del tracciato, disegnato da Hermann Tilke, è estremamente tortuosa, snodandosi su più di 5km. Il layout è costellato di numerosissimi punti da bassa velocità con parecchie curve di stretto raggio; a ragione di ciò, il Gran Premio di SINGAPORE è tra i più lenti per quanto riguarda la velocità media sul giro, il che determina ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo il trittico Belgio-Olanda-Italia, la cancellazione del Gran Premio di Sochi ha determinato una pausa di tre settimane nel calendario della1. Si riparte con il suggestivo Gran Premio di. Il tracciato cittadino di Marina Bay è entrato a far parte del calendario dal 2008, quando fu la prima garastoria della1 a disputarsi in notturna,ambientazione della città-stato a sud della Malesia. La natura del tracciato, disegnato da Hermann Tilke, è estremamente tortuosa, snodandosi su più di 5km. Il layout è costellato di numerosissimi punti da bassa velocità con parecchie curve di stretto raggio; a ragione di ciò, il Gran Premio diè tra i più lenti per quanto riguarda la velocità media sul giro, il che determina ...

