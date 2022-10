ansa_economia : Intesa, un miliardo per le filiere agroalimentari. Cattozzi, aderiamo al V bando Mipaaf nell'ambito del Pnrr #ANSA - fisco24_info : Intesa, un miliardo per le filiere agroalimentari: Cattozzi, aderiamo al V bando Mipaaf nell'ambito del Pnrr -

Intesa, un miliardo per le filiere agroalimentari (ANSA) - MILANO, 01 OTT - Intesa Sanpaolo ha aderito ai Contratti di filiera del V Bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), nell'ambito del Pnrr, e mette a disposizione un miliardo di euro. Lo ha annunciato Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo in occasione dell'evento Villaggio.