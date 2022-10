Il CorSport su Anguissa | Lobotka e Zielinski | col pallone fanno ciò che vogliono | professori del palleggio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il Corriere dello Sport esalta il centrocampo del Napoli.sonodel. Hanno fisico e tecnica. Ognuno dei tre fa, col, ciò che vuole. Sono un punto fermo per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che ancora una volta, oggi, contro il Torino, farà affidamento su di loro. “Ognuno dei tre colfa ciò che vuole, anche se hanno ruoli diversi sono tuttidel, uniscono fisicità a qualità tecniche invidiabili. La palla con loro corre veloce, la manovra è fluida, le preventive sono corrette. Il Napoli non è mai lungo., per intenderci, non può essere considerato un mediano, ha la fisicità tipica dei giocatori di quantità ma, come ...