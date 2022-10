GdS – Calciomercato Inter: Pedraza, Bensebaini e gli altri, i nomi per la fascia (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 19:39:29 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Da Pedraza a Bensebaini passando per Mazzocchi, tutti i profili attualmente al vaglio della dirigenza nerazzurra per rinforzare la corsia sinistra nel caso Gosens non ingrani Idee e progetti che possono materializzarsi nei prossimi due o tre mesi per cambiare il volto dell’Inter a sinistra. La massiccia dose di risorse che il presidente Zhang immetterà nelle casse societarie entro fine anno, vale a dire un centinaio di milioni, servirà a garantire stabilità al club e a concretizzare quei rinnovi ritenuti prioritari, su tutti quello di Skriniar. Tuttavia, con la prospettiva di blindare la difesa garantendo la permanenza dello slovacco almeno fino a giugno (quindi a prescindere dall’eventuale rinnovo), la dirigenza nerazzurra può tornare a guardare a quella fascia ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-30 19:39:29 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Dapassando per Mazzocchi, tutti i profili attualmente al vaglio della dirigenza nerazzurra per rinforzare la corsia sinistra nel caso Gosens non ingrani Idee e progetti che possono materializzarsi nei prossimi due o tre mesi per cambiare il volto dell’a sinistra. La massiccia dose di risorse che il presidente Zhang immetterà nelle casse societarie entro fine anno, vale a dire un centinaio di milioni, servirà a garantire stabilità al club e a concretizzare quei rinnovi ritenuti prioritari, su tutti quello di Skriniar. Tuttavia, con la prospettiva di blindare la difesa garantendo la permanenza dello slovacco almeno fino a giugno (quindi a prescindere dall’eventuale rinnovo), la dirigenza nerazzurra può tornare a guardare a quella...

