F1 | Gp Singapore | Leclerc in pole | quarto Sainz

(Di sabato 1 ottobre 2022) In prima fila partira' al suo fianco la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila. Lewis Hamilton con la Mercedes e la Ferrari di Carlos. Solo ottavo nei tempi il leader del Mondiale, Max Verstappen, con la Red Bull L'articolo proviene da Firenze Post.

