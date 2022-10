Elezioni 2022, +Europa attende esito riconteggio (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono tanti i candidati ed eletti di Camera e Senato, ‘in attesa di giudizio’. Il loro ingresso in Parlamento, infatti, è appeso ai riconteggi a seguito di alcuni errori di calcolo riguardo la lista degli eletti e l’attribuzione dei seggi. Errori che hanno fatto scattare il cosiddetto flipper (vero incubo del Rosatellum per chi non correva in seggi blindati) e potrebbero alla fine restare fuori anche se dati ‘dentro’ o esser ripescati. Per capire che fine faranno ‘color che son sospesi’ bisognerà aspettare la prossima settimana, mercoledì, giovedì al massimo, quando è prevista la proclamazione ufficiale dopo la verifica dei verbali di ogni sezione elettorale da parte delle Corti d’Appello competenti e della Cassazione, che dovrà mettere il ‘timbro’ finale. Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di ‘Più Europa’, spiega all’Adnkronos, i vari passaggi che porteranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono tanti i candidati ed eletti di Camera e Senato, ‘in attesa di giudizio’. Il loro ingresso in Parlamento, infatti, è appeso ai riconteggi a seguito di alcuni errori di calcolo riguardo la lista degli eletti e l’attribuzione dei seggi. Errori che hanno fatto scattare il cosiddetto flipper (vero incubo del Rosatellum per chi non correva in seggi blindati) e potrebbero alla fine restare fuori anche se dati ‘dentro’ o esser ripescati. Per capire che fine faranno ‘color che son sospesi’ bisognerà aspettare la prossima settimana, mercoledì, giovedì al massimo, quando è prevista la proclamazione ufficiale dopo la verifica dei verbali di ogni sezione elettorale da parte delle Corti d’Appello competenti e della Cassazione, che dovrà mettere il ‘timbro’ finale. Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di ‘Più Europa’, spiega all’Adnkronos, i vari passaggi che porteranno ...

ItaliaViva : Elezioni 2022, @LAnnibali: 'Non smetto, si può fare politica anche fuori dal Parlamento' - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - Maksimo75 : RT @boni15_boni: Elezioni, le fasi dell’operazione Draghi-Letta per far fuori i cinquestelle - anto5stars : RT @boni15_boni: Elezioni, le fasi dell’operazione Draghi-Letta per far fuori i cinquestelle -

Bosnia: domani elezioni generali, tra crisi e nazionalismi In Bosnia - Erzegovina oggi è giornata di silenzio elettorale in vista delle elezioni generali di domani, con oltre 3,3 milioni di aventi diritto chiamati a rinnovare tutti gli ... 1 ottobre 2022 Di Maio, chiusi i profili Facebook e TikTok dopo le elezioni Luigi Di Maio non è più presente su Facebook e TikTok, forse a causa dei commenti negativi e degli attacchi che hanno seguito il flop alle urne. Dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 del suo nuovo partito Impegno civico , che non ha raggiunto il quorum del 3% necessario per accedere al Parlamento, Luigi Di Maio ha detto addio a Facebook e TikTok . Rimangono ... Corriere della Sera Meloni in Coldiretti: “Non disturbare chi vuole lavorare” Meloni. Dopo la vittoria elettorale la leader di FdI parla dal palco in difesa del Made in Italy e dell'interesse nazionale ... Elezioni 2022, +Europa attende esito riconteggio (Adnkronos) - Sono tanti i candidati ed eletti di Camera e Senato, 'in attesa di giudizio'. Il loro ingresso in Parlamento, infatti, è appeso ai riconteggi a seguito di alcuni errori di calcolo riguar ... In Bosnia - Erzegovina oggi è giornata di silenzio elettorale in vista dellegenerali di domani, con oltre 3,3 milioni di aventi diritto chiamati a rinnovare tutti gli ... 1 ottobreLuigi Di Maio non è più presente su Facebook e TikTok, forse a causa dei commenti negativi e degli attacchi che hanno seguito il flop alle urne. Dopo la sconfitta alledeldel suo nuovo partito Impegno civico , che non ha raggiunto il quorum del 3% necessario per accedere al Parlamento, Luigi Di Maio ha detto addio a Facebook e TikTok . Rimangono ... Elezioni 2022, le ultime notizie | Giorgia Meloni: «Risposte efficaci ai problemi, l’Italia torni a difendere... Meloni. Dopo la vittoria elettorale la leader di FdI parla dal palco in difesa del Made in Italy e dell'interesse nazionale ...(Adnkronos) - Sono tanti i candidati ed eletti di Camera e Senato, 'in attesa di giudizio'. Il loro ingresso in Parlamento, infatti, è appeso ai riconteggi a seguito di alcuni errori di calcolo riguar ...