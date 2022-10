Di Lorenzo commenta la vittoria | “Non era scontato accadesse dopo la sosta”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il Napoli vince ancora, raggiunge quota 20 punti in classifica e si conferma capolista in Serie A (in attesa di Atalanta-Fiorentina). I tre punti conquistati con il Torino, grazie alla doppietta di Anguissa e la rete di Kvaratskhelia, hanno confermato la forza di questa squadra, capace di conquistare sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Napoli Torino (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Protagonista assoluto del match è stato Frank Anguissa, autore di una doppietta e di un’altra prestazione monumentale al centro del campo. Chi ha sofferto un po’ le scorribande sulla fascia sinistra di Lazaro prima e Ola Aina poi, è stato Giovanni Di. Il capitano azzurro, però, è stato comunque protagonista di una prestazione da sufficienza piena e ha anche sfiorato il gol nei minuti finali del match. L’ex Empoli ha ...

per primo Il terzino del Napoli Giovanni Diè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino : 'La partita era difficile, l'avversario forte e in salute: ...per primo Napoli - Torino 3 - 1 Napoli: Meret 6 : buona la risposta al 18' sul tentativo di ... Di6 : le principali trame del Toro passano per il suo lato, lui non fa sfondare con ... Lorenzo Musetti - Marc-Andrea Hüsler live: Tennis - ATP, Sofia Il calciatore del Napoli Di Lorenzo ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha così commentato la vittoria sul Torino. “Era una partita difficile, ma l’abbiamo sbloccata rapidamente riuscendo a ottenere una g ...“Sapevamo che il Torino poteva darci difficoltà, però non era facile rientrare dalla Nazionale”. Queste le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ai microfoni di Sky Sport ha comment ...