Da oggi zero gas dalla Russia | bloccate le forniture dal Tarvisio

Roma, 1 ott – Le forniture di gas russo all'Italia attraverso il Tarvisio saranno da oggi 'a zero'. È quanto annunciato da Eni sul proprio sito: "Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l'Austria". L'offerta di gas russo rispetto a quella complessiva a disposizione dell'Italia era ormai inferiore al 10%. La sospensione delle forniture dal Tarvisio non cambiano quindi al momento la situazione in modo significativo. "A partire da oggi Gazprom non sta più consegnando il gas ad Eni poiché, stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi necessari per ottenere il servizio di ...

