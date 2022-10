Caro-bollette, per la Meloni la strada è strettissima (Di sabato 1 ottobre 2022) Che a livello europeo non ci sia intesa sul tetto al prezzo del gas brucia tanto a Mario Draghi quanto a Giorgia Meloni. Per due ragioni differenti. Al premier uscente, acclamato a suo tempo come il salvatore della patria e accreditato di un prestigio internazionale forse più generoso di quello che realmente ha, brucia la sconfitta soprattutto a livello personale. Il price cap al gas è da sempre un suo cavallo di battaglia. Non essere riuscito nell’impresa di convincere i suoi colleghi europei, a partire da quelli di Berlino, a includerlo nel piano di contrasto al Caro-energia può considerarsi una disfatta a tutti gli effetti. Prima ancora della manovra il governo Meloni dovrà varare un nuovo decreto che ridia fiato a famiglie e imprese zavorrate dal Caro-bollette Alla leader di Fratelli d’Italia, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Che a livello europeo non ci sia intesa sul tetto al prezzo del gas brucia tanto a Mario Draghi quanto a Giorgia. Per due ragioni differenti. Al premier uscente, acclamato a suo tempo come il salvatore della patria e accreditato di un prestigio internazionale forse più generoso di quello che realmente ha, brucia la sconfitta soprattutto a livello personale. Il price cap al gas è da sempre un suo cavallo di battaglia. Non essere riuscito nell’impresa di convincere i suoi colleghi europei, a partire da quelli di Berlino, a includerlo nel piano di contrasto al-energia può considerarsi una disfatta a tutti gli effetti. Prima ancora della manovra il governodovrà varare un nuovo decreto che ridia fiato a famiglie e imprese zavorrate dalAlla leader di Fratelli d’Italia, ...

