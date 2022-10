Batistuta risponde a Cassano | “Dice che sono antipatico? Bel complimento | mi fa tenerezza”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Antonioha detto chenon era affatto simpatico. Ha qualcosa da dirgli? Essere consideratodami sembra un bel…”. Gabriel Omar, in una intervista rilasciata a ‘La Nazione’così all’ex compagno di squadra alla Roma. “Le racconto una cosa – ha proseguito– appena arrivato a Roma l’ho visto spaesato, non riusciva a ambientarsi, ho parlato con mia moglie, l’abbiamo portato a casa nostra e adesso sentire che parla così mi dispiace proprio. Mi fa. Non ha approfittato della possibilità che gli ha dato il calcio per crescere come persona”, ha concluso. SportFace.