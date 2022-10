Ambiente | attestato di merito al responsabile del laboratorio di FareAmbiente sezione di Campagna

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “Per l’impegno profuso e l’attività svolta in tutto il territorio provinciale salernitano a supporto delle realtà operative e negli accordi con la Regione Campania per la protezione degli animali”. Recita così, la motivazione riportata all’interno dell’di benemerenza a firma del docente di Diritto Costituzionale e presidente nazionale dell’associazione europea ambientalista Fare, Vincenzo Pepe, consegnato al coordinatore edel distaccamentoverde di, Giuseppe Amoruso. Un riconoscimento per l’impegno, a tutela dell’, degli animali e delle popolazioni che vivono nel territorio dell’Alto Medio Sele e Tanagro a chi, insieme ad un gruppo di volontari, dedica ...