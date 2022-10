Ad Angri arriva la campagna “Io non rischio” il 15 e 16 ottobre 2022

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 1 ottobre 2022) di Anna Villani Saranno in piazza Doria adsabato 15 e domenica 16prossimo per fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per assumere comportamenti corretti nel corso di piogge e terremoti, alluvioni o altra emergenza naturale. A dare spiegazioni tecniche presso lo stand, allestito per l’occasione, saranno i volontari della Protezione Civile che distribuiranno pure del materiale informativo. Nelle piazze “Io Non” si fa comunicazione, informazione, educazione e coinvolgimento dei cittadini sui rischi presenti sul territorio e sulle buone pratiche da attuare per la riduzione degli impatti. I volontari dell’associazione di volontariato saranno i comunicatori di questa, nata sull’onda degli effetti provocati dal cambiamento del clima che espongono il Paese a continui rischi ...