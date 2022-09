Violenze sessuali ai Castelli | aggrediva le ragazze nella zona buia del parco | arrestato 30enne

(Di venerdì 30 settembre 2022) Aveva agito di notte e sempre con la stessa ‘tecnica’. Le aveva avvicinate, approfittando del buio e delle zone poco illuminate deldella pace di Marino, poi le aveva palpeggiate, toccate nelle parti intime. Due episodi uguali, due vittime diverse, a distanza di pochi giorni, a fine agosto scorso. Ora, però, il ‘maniaco’ è stato identificato e, dopo le indagini, dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo: ildovrà scontare la pena ai domiciliari. Leneldella Pace L’uomo, a fine agosto scorso, in due giorni diversi, ma a poca distanza tra di loro, aveva avvicinato due giovani, in tarda serata. E le aveva palpeggiate. La prima si trovava nel, a passeggio con il proprio cagnolino, la ...

