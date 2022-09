Twitter ha postato il suo primo tweet con il tasto di modifica (Di venerdì 30 settembre 2022) Quello che tutti chiedevano Il tasto di modifica di Twitter, una funzione attesa da molto tempo che permetterebbe di modificare il tweet dopo averlo postato, sta per arrivare. Il 29 settembre Twitter ha postato il suo primo tweet modificato. "Ciao questo è un test per … Leggi su it.mashable (Di venerdì 30 settembre 2022) Quello che tutti chiedevano Ildidi, una funzione attesa da molto tempo che permetterebbe dire ildopo averlo, sta per arrivare. Il 29 settembrehail suoto. "Ciao questo è un test per …

marattin : E qui - per maggiore e ulteriore chiarezza - riproponiamo i dati de Il Sole 24 Ore (articolo postato prima) ma in f… - EddyRussi : @GioFazzolari @corradoformigli è un GRANDE??oltre ad essere un Giornalista davvero attento,se si parla di Scorrette… - nicola88054958 : RT @gloquenzi: Ho postato il link del @nytimes con le intercettazioni delle telefonate dei soldati russi alle famiglie raccolte dalla intel… - ilbeagle : RT @RoyDeVita: @rulajebreal Rula su sia brava quello che ha postato è un filmato di 26 anni fa. Lei in tempi molto più recenti aveva freque… - _sunlixie_ : Il mio fidanzato ha postato -