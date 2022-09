“Schifo assoluto”. Nessun perdono per Alfonso Signorini: è caos dopo il GF Vip (Di venerdì 30 settembre 2022) Polemica al GF Vip 7 per quanto mostrato durante la puntata di giovedì 29 settembre. Durante l’appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, oltre alle liti e alle discussioni, c’è stato spazio anche per le storie e le emozioni. Giovanni Ciacci ha racconta al pubblico la storia della sua sieropositività ed è stava pura emozione quando l’esperto di moda ha potuto incontrare l’amica Adriana Volpe (lo scorso anno opinionista), che non ha risparmia frecciatine all’ex collega Sonia Bruganelli: “Sonia? Non mi è mancata”, ha detto la conduttrice, per poi regalarle un bavaglino con scritto su il suo nome per i suoi spuntini serali durante la diretta del reality. Il preferito del pubblico è Antonella Fiordelisi, che diventa immune alle nomination con altri 10 vipponi. In nomination ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Polemica al GF Vip 7 per quanto mostrato durante la puntata di giovedì 29 settembre. Durante l’appuntamento con il reality show condotto dae con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, oltre alle liti e alle discussioni, c’è stato spazio anche per le storie e le emozioni. Giovanni Ciacci ha racconta al pubblico la storia della sua sieropositività ed è stava pura emozione quando l’esperto di moda ha potuto incontrare l’amica Adriana Volpe (lo scorso anno opinionista), che non ha risparmia frecciatine all’ex collega Sonia Bruganelli: “Sonia? Non mi è mancata”, ha detto la conduttrice, per poi regalarle un bavaglino con scritto su il suo nome per i suoi spuntini serali durante la diretta del reality. Il preferito del pubblico è Antonella Fiordelisi, che diventa immune alle nomination con altri 10 vipponi. In nomination ...

FabioZfz9 : @balox68 @repubblica Uno schifo assoluto di pennivendolismo becero! - Stefaniacasp : RT @TWDDarylRick: @solomarylety @ritadallachiesa Schifo assoluto, una vergogna per il genere umano - TWDDarylRick : @solomarylety @ritadallachiesa Schifo assoluto, una vergogna per il genere umano - Malvy34087444 : RT @koala_targaryen: boh io penso anche al figlio di marco che guarda la diretta e vede il padre trattato in questo modo indegno e mi sale… - VadilongaLuisa : @rulajebreal @GiorgiaMeloni Sei lo schifo assoluto???????????????????? -