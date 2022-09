Quiet quitting, è in corso un’epidemia di scarsa voglia di lavorare? Cause, rischi e prospettive (Di venerdì 30 settembre 2022) lavorare stanca. Logora. Ruba il tempo alla vita. E allora sempre più persone, tra le dimissioni e il lavoro veri, scelgono la terza via, ovvero il Quiet quitting. Il termine inglese può essere tradotto con dimissioni silenziose ma il fenomeno indica un comportamento lavorativo variegato. Quello di chi, allo scoccare delle 8 ore lavorative, prende la porta e la via di casa e si gode la famiglia, la palestra, insomma, il resto della vita. Ma anche chi, quando siede alla scrivania si limita a svolgere il minimo sindacale, e nulla più. Negli ultimi tempi, dicono gli esperti psicologi, atteggiamenti simili si sono moltiplicati, da Boston a Milano. Come probabile effetto collaterale della pandemia, è cioè in atto una sorta di “epidemia collettiva” di scarsa voglia di lavorare. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 settembre 2022)stanca. Logora. Ruba il tempo alla vita. E allora sempre più persone, tra le dimissioni e il lavoro veri, scelgono la terza via, ovvero il. Il termine inglese può essere tradotto con dimissioni silenziose ma il fenomeno indica un comportamento lavorativo variegato. Quello di chi, allo scoccare delle 8 ore lavorative, prende la porta e la via di casa e si gode la famiglia, la palestra, insomma, il resto della vita. Ma anche chi, quando siede alla scrivania si limita a svolgere il minimo sindacale, e nulla più. Negli ultimi tempi, dicono gli esperti psicologi, atteggiamenti simili si sono moltiplicati, da Boston a Milano. Come probabile effetto collaterale della pandemia, è cioè in atto una sorta di “epidemia collettiva” didi. ...

