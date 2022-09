Prof ucciso per un prestito | attesa la convalida del fermo | lunedì l’autopsia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ prevista probabilmente domani l’udienza didel provvedimento diemesso dalla Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Fabio Sozio) nei confronti di Giuseppe Porcelli, il collaboratore scolastico di 54 anni accusato dell’omicidio volontario di Marcello Toscano, 64 anni, trovato senza vita in un cespuglio all’interno del perimetro della scuola di Melito di Napoli dove prestava servizio come insegnante di sostegno. Per quanto riguarda invece l’esame autoptico, secondo le informazioni che stanno circolando in queste ore, si dovrebbe tenere. I carabinieri e la Procura sono al lavoro per cercare di delineare tutti gli aspetti della triste vicenda, soprattutto quelli inerenti il movente, che potrebbe essere di carattere economico, forse legato a un. ...