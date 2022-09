Paolo Ciavarro cambia look: con i capelli lisci è irriconoscibile (Di venerdì 30 settembre 2022) Paolo Ciavarro ha voluto sorprendere se stesso e i suoi follower di Instagram. Il compagno di Clizia Incorvaia si è concesso un cambio look ed è quasi irriconoscibile. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, uscendone con una nuova storia d’amore, Paolo Ciavarro ha saputo riacciuffare l’attenzione dei media. Complice la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 settembre 2022)ha voluto sorprendere se stesso e i suoi follower di Instagram. Il compagno di Clizia Incorvaia si è concesso un cambioed è quasi. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, uscendone con una nuova storia d’amore,ha saputo riacciuffare l’attenzione dei media. Complice la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

___not_today : Ridateci Paolo Ciavarro e ripigliatevi questo per favore #GFVip - LaStanzaInFondo : Edoardo non ha nulla a che vedere con Paolo Ciavarro #gfvip - iamxmarta : Io guardo Adriana Volpe e non posso non immaginare a quando Paolo Ciavarro farà una sorpresa a Edoardo, perché so che la farà. #gfvip - Myfavouritefad1 : Comunque Edoardo ha la stessa voce e modo di parlare di Paolo Ciavarro. Hanno la voce in dotazione da forum? #gfvip - chipuosaperlo : avere figli piccoli è rilassante, parola di Paolo Ciavarro -