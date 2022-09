"Noi scappati di casa? E tu ricordi la finale?". Antonio Cassano umiliato dall'ex compagno (Di venerdì 30 settembre 2022) Oltre alla rivelazione sul litigio con Francesco Totti, a Muschio Selvaggio — il podcast di Fedez e Luis Sal — Antonio Cassano ha offeso i suoi ex compagni alla Samp, definendoli degli “scappati di casa”. Non un bel termine, insomma. Secondo lui, loro “dovrebbero ringraziami se sono arrivati a traguardi importanti: la finale di Coppa Italia e il preliminare di Champions League”. Parole che scottano, ma non per Marius Stankevicius, l'attuale c.t. dell'Under 21 lituana che a quei tempi giocava proprio a Genova, e che non se la prende più di tanto quando il Secolo XIX gli ha chiesto un commento sulle parole di FantAntonio. Stankevicius: “Cassano? Non me la prendo, è fatto così” - "Cassano dice che eravamo degli scappati di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Oltre alla rivelazione sul litigio con Francesco Totti, a Muschio Selvaggio — il podcast di Fedez e Luis Sal —ha offeso i suoi ex compagni alla Samp, definendoli degli “di”. Non un bel termine, insomma. Secondo lui, loro “dovrebbero ringraziami se sono arrivati a traguardi importanti: ladi Coppa Italia e il preliminare di Champions League”. Parole che scottano, ma non per Marius Stankevicius, l'attuale c.t. dell'Under 21 lituana che a quei tempi giocava proprio a Genova, e che non se la prende più di tanto quando il Secolo XIX gli ha chiesto un commento sulle parole di Fant. Stankevicius: “? Non me la prendo, è fatto così” - "dice che eravamo deglidi ...

