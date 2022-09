Mourinho: 'La mia voglia di vincere non è andata via, lo farò anche a Roma. E sul ritorno di Totti...' (Di venerdì 30 settembre 2022) José Mourinho oggi non parlerà in conferenza stampa e per il primo colloquio italiano dal suo ritorno sceglie “La Gazzetta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Joséoggi non parlerà in conferenza stampa e per il primo colloquio italiano dal suosceglie “La Gazzetta...

VoceGiallorossa : ??? Mourinho: 'La mia voglia di vincere non andrà mai via. Roma è il museo all'aria aperta della storia italiana'… - chahoub66 : RT @LAROMA24: MOURINHO: 'La mia voglia di vincere non andrà mai via, proverò con tutto me stesso a farlo con la Roma. Totti un simbolo' #As… - LAROMA24 : MOURINHO: 'La mia voglia di vincere non andrà mai via, proverò con tutto me stesso a farlo con la Roma. Totti un si… - forzaroma : Mourinho: “La mia voglia di vincere non andrà mai via. Con la Roma ci riprovo” #ASRoma #InterRoma #SerieA - Arbitrage_Alex : Non serviva sta foto. Soprattutto non serviva andare a menare la mia ragazza solo perché non assomiglia a Mourinho -