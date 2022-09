M’innamoro sempre dei ragazzi sbagliati!

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 settembre 2022) Collezioniste dideludenti, accumulatrici di tipi inadeguati, raccoglitrici di individui sconfortanti, è arrivato il momento di dire basta. Basta ad un sacco di cose che ci impediscono di goderci la nostra love. Come? Intanto, cominciando a scavare dentro noi stesse perchè tutto parte da lì, in 8 punti più 1. 1) Togliamoci la convinzione di essere sfortunate “In amore sono proprio sfigata” : è una battuta che ci può stare ma è, appunto, solo una battuta. Credere sul serio di essere sfortunate è una facile giustificazione che porta fuori di noi il motivo di ciò che succede e gli dà anche una spiegazione (assurda). Invece, come dice un efficace proverbio americano, “Shit happens”, ovvero le cose spiacevoli accadono – perché è nella natura e nella dinamica della vita. Non si tratta di sfortuna o congiunzioni astrali contrarie. Un conto è, quindi, se ci succede ...