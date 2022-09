Maltempo, studente scrive al sindaco: “Potrebbe chiudere le scuole? Sta piovendo troppo assai”. Lui replica: “Se scrivete così come faccio?” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Maltempo imperversa sul nostro Paese, in particolare è la zona del Centro-Sud a fare i conti con nubifragi e forti temporali. così anche i sindaci si trovano a dover prendere alcune decisioni, come le eventuali chiusure degli istituti scolastici. Tra loro anche Giorgio Zinno, il sindaco di San Giorgio a Cremano (città metropolitana di Napoli) che ha raccontato in maniera inedita e ironica quello che gli è accaduto: “Emergenza meteo tra il serio e il faceto… e il comico”, ha scritto come titolo al divertente post pubblicato ieri 29 settembre. Il contenuto in questione è lo screenshot di una conversazione tra il primo cittadino e uno studente del Comune che governa: “Per favore sindaco Potrebbe chiudere le scuole? Sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilimperversa sul nostro Paese, in particolare è la zona del Centro-Sud a fare i conti con nubifragi e forti temporali.anche i sindaci si trovano a dover prendere alcune decisioni,le eventuali chiusure degli istituti scolastici. Tra loro anche Giorgio Zinno, ildi San Giorgio a Cremano (città metropolitana di Napoli) che ha raccontato in maniera inedita e ironica quello che gli è accaduto: “Emergenza meteo tra il serio e il faceto… e il comico”, ha scrittotitolo al divertente post pubblicato ieri 29 settembre. Il contenuto in questione è lo screenshot di una conversazione tra il primo cittadino e unodel Comune che governa: “Per favorele? Sta ...

