Lazio-Spezia, la pazza idea di Sarri e la verità su Immobile (Di venerdì 30 settembre 2022) Lazio-Spezia scalda i motori e si prepara a entrare ufficialmente nel vivo in vista dell’8^ giornata di Serie A. Sarri spera di poter contare sul recupero immediato di Lazzari, attenzione alle novità su Immobile Lazio a caccia di conferme dopo l’ottima prima parte di campionato. Sarri si affiderà al solito 4-3-3 per cercare di battere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 settembre 2022)scalda i motori e si prepara a entrare ufficialmente nel vivo in vista dell’8^ giornata di Serie A.spera di poter contare sul recupero immediato di Lazzari, attenzione alle novità sua caccia di conferme dopo l’ottima prima parte di campionato.si affiderà al solito 4-3-3 per cercare di battere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LazioNews_24 : Le ultime su #Immobile in vista dello #Spezia - LALAZIOMIA : Lazio-Spezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - sportli26181512 : Lazio-Spezia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Lazio-Spezia (domenica ore 12.30) è una gara… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: CdS| Immobile vuole provarci con lo Spezia. Lazzari sprint per il recupero, si ferma Cataldi - laziopress : CdS| Immobile vuole provarci con lo Spezia. Lazzari sprint per il recupero, si ferma Cataldi… -