In Viaggio di Gianfranco Rosi al cinema dal 4 ottobre, il regista in tour in varie città (Di venerdì 30 settembre 2022) In Viaggio, documentario sui viaggi di Papa Francesco, arriva nei cinema da martedì 4 ottobre, accompagnato in varie città dal regista Gianfranco Rosi. Dopo l'ottima accoglienza al Festival di Venezia, da Martedì 4 ottobre il giorno di San Francesco, arriva in sala In Viaggio del regista Leone d'Oro e Orso d'Oro Gianfranco Rosi, che accompagnerà il film con incontri nelle principali città, partendo martedì 4 da Roma al cinema Eden (con Corrado Formigli), mercoledì 5 Milano all'Anteo Spazio cinema (con un doppio appuntamento pomeridiano con Andrea Morandi e serale con Marco Tarquinio), Giovedì 6 Torino al ...

