Grande nuvola di gas metano sopra Norvegia e Svezia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Unadi gasi cieli di. E' l'ultimo allarme che arriva in conseguenza delle esplosioni nei due gasdotti Nord Stream sul Mar Baltico, principale via di trasporto ...

fattoquotidiano : Fuga di gas dal Nord Stream, “grande nuvola” di metano su Svezia e Norvegia: “Mai visto niente di simile” - Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Fuga di gas dal Nord Stream, “grande nuvola” di metano su Svezia e Norvegia: “Mai visto niente di simile” https://t.co… - MariaAversano1 : RT @buonweekend: Una 'grande nuvola' di gas su Norvegia e Svezia,dopo il danneggiamento di Nord Stream 1 e 2. Secondo un climatologo dell'i… - FilippoLicari4 : RT @BracaliM: Perdite Nord Stream, grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia -

Unadi gas sopra i cieli di Svezia e Norvegia. E' l'ultimo allarme che arriva in conseguenza delle esplosioni nei due gasdotti Nord Stream sul Mar Baltico, principale via di trasporto del ...Sui cieli di Svezia e Norvegia si è formata una '' di metano , come la chiamano i media dei due Paesi, dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2 , che negli scorsi giorni hanno subito con ogni probabilità un atto di sabotaggio . Le ...Nord Stream, ci sarebbe una grande nuvola di metano nei cieli di Svezia e Norvegia e secondo i calcoli dopo la fuga dai gasdotti il livello sui due paesi è arrivato a quote da record. A riferirlo sono ...Nord Stream, grande nuvola di metano su Norvegia e Svezia, ma dalle falle esce meno gas (5) Nord Stream, grande nuvola di metano su Norvegia e Svezia, ma dalle falle esce meno gas (3) ...