Gegia e il fidanzato turco Mehmet | ecco la foto ma lui dice di non conoscerla

Il fidanzato turco di Gegia, Mehmet, esiste o c'è odore di truffa? Ce lo chiediamo da giorni, esattamente da quanto la Vippona ha raccontato del loro curioso incontro in aeroporto e del colpo di fulmine. Si tratta di un nuovo Mark Caltagirone in salsa turca? I dubbi sono venuti a Giovanni Ciacci ma anche a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

