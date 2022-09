Fornitura a lungo termine. Kiev comprerà gli Himars direttamente dal produttore (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Pentagono stipulerà un contratto con l’industria per oltre un miliardo di dollari in aiuti militari all’Ucraina, tra cui diciotto High-mobility artillery rocket systems (Himars) e relative munizioni. Una delle armi più apprezzate nei sette mesi di guerra con la Russia usate dagli ucraini per colpire i rifornimenti russi. A differenza dei 16 Himars che l’Esercito Usa ha inviato all’Ucraina dalle sue scorte esistenti durante l’estate, queste nuove armi saranno ordinate direttamente dal produttore, Lockheed Martin. La consegna, tuttavia, richiederà “alcuni anni” per essere soddisfatta, con i nuovi armamenti ed equipaggiamenti destinati a soddisfare le esigenze di Kiev a medio e lungo termine. I sistemi Himars I nuovi sistemi Himars, ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Pentagono stipulerà un contratto con l’industria per oltre un miliardo di dollari in aiuti militari all’Ucraina, tra cui diciotto High-mobility artillery rocket systems () e relative munizioni. Una delle armi più apprezzate nei sette mesi di guerra con la Russia usate dagli ucraini per colpire i rifornimenti russi. A differenza dei 16che l’Esercito Usa ha inviato all’Ucraina dalle sue scorte esistenti durante l’estate, queste nuove armi saranno ordinatedal, Lockheed Martin. La consegna, tuttavia, richiederà “alcuni anni” per essere soddisfatta, con i nuovi armamenti ed equipaggiamenti destinati a soddisfare le esigenze dia medio e. I sistemiI nuovi sistemi, ...

