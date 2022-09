Carrera | «La Juventus va raddrizzata Di Maria? Mi ha deluso»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Massimo, è intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino per parlare die DiMassimo, è intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino per parlare die Di. Le sue dichiarazioni: JUVE – «Bisogna raddrizzare la rotta e basta. Anzi, bisognerebbe raddrizzare la Juve. Vanno subito ritrovate le certezze perdute e la voglia di fare gruppo. Allegri può restituire convinzione e consapevolezza alla squadra». DI– «Mi hasoprattutto il suo gesto a Monza. Da un campione del genere non ti aspetti una reazione del genere, dovrebbe essere in grado di gestire certe emozioni. Detto questo, il giocatore non si discute». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cucciolina96251 : RT @AJGNewsOfficial: ???#Carrera al Corriere di Torino: 'Bisogna raddrizzare la rotta e basta. Anzi, bisognerebbe raddrizzare la #Juventus.… - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ???#Carrera al Corriere di Torino: 'Bisogna raddrizzare la rotta e basta. Anzi, bisognerebbe raddrizzare la #Juventus.… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Carrera smentisce: “Non c’è stato nessun contatto” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - AJGNewsOfficial : ???#Carrera al Corriere di Torino: 'Bisogna raddrizzare la rotta e basta. Anzi, bisognerebbe raddrizzare la… - TuttoJuve24 : Juventus, Carrera smentisce: “Non c’è stato nessun contatto” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

...sul futuro della panchina dellae quello di Massimiliano Allegri. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane nell'eventualità di un cambio in corsa c'è anche quello di Massimo, ex ...... al momento, è concentrata sul presente, e sull'analisi di cosa non sta funzionando alla; ... Zidane, Montero, Tudor, poi Roberto Mancini e un altro ex, Massimo. *Analisti: Gaetano Masi,...La prima parte di stagione della Juventus non è stata assolutamente delle migliori e sono arrivate molte critiche sia verso la squadra che il tecnico Massimiliano Allegri, con molti tifosi che avrebbe ...La sosta per il campionato non ha contribuito del tutto a cancellare i rumors e le indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus e quello di Massimiliano Allegri. Tra i nomi emersi nelle ulti ...