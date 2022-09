Canone Rai: nel 2023 sarà gratis, ma non per tutti: cosa devi sapere (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel 2023 il Canone Rai sarà gratis, ma questa notizia non riguarderà tutti i cittadini italiani: tutte ciò che bisogna sapere. Il Canone Rai è una tassa prevista dallo stato italiano che va pagata da parte di tutti i cittadini che hanno una televisione in casa. Ci sono alcune categorie che potranno essere esonerate dal pagamento: tutti i dettagli. Sono diverse le persone che avranno a disposizione l’imposta gratuita (Via WebSource)Tra le tasse più fastidiose per i cittadini troviamo senza ombra di dubbio il Canone Rai, pagato da tutti coloro che in casa hanno una televisione. Si tratta di una tassa annuale, che comporta la spesa di 100 euro per coloro che possiedono una TV in grado ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 settembre 2022) NelilRai, ma questa notizia non riguarderài cittadini italiani: tutte ciò che bisogna. IlRai è una tassa prevista dallo stato italiano che va pagata da parte dii cittadini che hanno una televisione in casa. Ci sono alcune categorie che potranno essere esonerate dal pagamento:i dettagli. Sono diverse le persone che avranno a disposizione l’imposta gratuita (Via WebSource)Tra le tasse più fastidiose per i cittadini troviamo senza ombra di dubbio ilRai, pagato dacoloro che in casa hanno una televisione. Si tratta di una tassa annuale, che comporta la spesa di 100 euro per coloro che possiedono una TV in grado ...

AlexBazzaro : Salvini: “Via il canone Rai, Fazio si paghi comizi di tasca sua”. ?????? - LegaSalvini : ++ #OGGIVOTOLEGA PER LO STOP AL CANONE RAI - TAGLIAMO SPRECHI E MAXI STIPENDI! ++ Chi sceglie la Lega sceglie lo s… - LegaSalvini : ++ STOP AL CANONE RAI - TAGLIAMO SPRECHI E MAXI STIPENDI! ++ Chi sceglie la Lega sceglie lo stop al canone Rai, un… - Giansolo1 : @confundustria Avete saputo che aumenta il canone TV in bolletta ? La RAI non può mica abbassare le luci per risparmiare - marzopazzo16 : @HoaraBorselli Adesso dateci: - la Flat Tax al 15% - le dentiere gratis - lo stralcio delle cartelle esattoriali… -