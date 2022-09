Calcio | nasce il nuovo Consiglio mondiale Fifpro | Chiellini e Gama fra i membri

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il, il sindacato internazionale dei calciatori, ha annunciato la nascita deldei giocatori che aiuterà la stessa associazione e le 66 affiliate nel rappresentare la categoria nelle trattative che riguardano questioni ad ampio raggio, come il calendario internazionale, l’uso dei dati personali o l’abuso sui social. Ilsarà composto da 29 giocatori, tra cui gli italiani Giorgioe Sarae gli interisti Ajara Nchout e Andre Onana. “Se posso aiutare i calciatori nel mondo con le mie parole, con quello che ho fatto e con le mie conoscenze, allora è davvero un onore far parte di questa associazione. E’ il miglior modo per iniziare a far sì che le nostre idee siano ascoltate dalle autorità che governano il ...