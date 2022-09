Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | la Juventus sfida Pomigliano | la Roma affronta il Parma Attenzione a Milan-Sampdoria

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo l’anticipo di questa sera tra Como e Inter (vinto dalle ragazze di Rita Guarino per 3-1), si giocheranno nel weekend tutte le altre partite valevoli per la quinta giornata della. Si comincerà domani alle 12:30 con Fiorentina-Sassuolo e si terminerà domenica alle 14:30 con. Nella primadel sabato, la Fiorentina, reduce dalla sconfitta esterna contro la, proverà a portare a casa i tre punti contro una squadra in piena crisi, ovvero il Sassuolo. Le neroverdi, infatti, dopo l’ottimo quarto posto della scorsa stagione, hanno iniziato questo campionato con grande difficoltà, conquistando soltanto un punto nelle prime quattro partite. Poco più tardi, alle 14:30, si giocherà la partita tra ...

Non si ferma più l'Inter che, da sola in testa alla classifica per la prima volta nella sua storia, passa anche sul campo del Como (3 - 1 il finale), ultimo con il solo punto conquistato settimana ...Terza vittoria consecutiva per l' Inter , che nella quinta giornata della Serie A2022 ha sconfitto 3 - 1 il Como allo stadio "Ferruccio" di Seregno. Le nerazzurre di Rita ...con ildi ... Calcio femminile, Glt Foundation sostiene Lecce Women anche nel 2022-23 La Fondazione, presieduta da Claudia Segre, nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere di inclusione sociale per ...Si apre con due amichevoli di prestigio la stagione della Nazionale femminile Under23, che segnano l’esordio di Nazzarena Grilli sulla panchina delle Azzurrine. Giovedì 6 ottobre, l’Italia affronterà ...