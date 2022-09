Aurora Ramazzotti stanca dei consigli contro la toxoplasmosi in gravidanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Aurora Ramazzotti è tornata sui social, dopo la breve pausa per riflettere su cosa sta accadendo nella sua vita ha più energia di prima. Da quando Aurora Ramazzotti ha confermato che è incinta in moltissimi hanno pensato di metterla in guardia dai suoi gatti, dalla toxoplasmosi. E’ vero, è una malattia molto pericolosa in gravidanza, bisogna fare molta attenzione e Aury ovviamente è attenta. Stufa però risponde a chi continua a darle consigli inviando messaggi su messaggi che sta per esplodere, che non ce la fa più a leggere che deve fare attenzione, che non va bene che stia con i gatti, che è pericoloso. Tutti da adesso in poi le diranno cosa fare e non fare, come fare e ovviamente è grata ma adesso basta. Per porre fine a tutto ha deciso di spiegare perché se non si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022)è tornata sui social, dopo la breve pausa per riflettere su cosa sta accadendo nella sua vita ha più energia di prima. Da quandoha confermato che è incinta in moltissimi hanno pensato di metterla in guardia dai suoi gatti, dalla. E’ vero, è una malattia molto pericolosa in, bisogna fare molta attenzione e Aury ovviamente è attenta. Stufa però risponde a chi continua a darleinviando messaggi su messaggi che sta per esplodere, che non ce la fa più a leggere che deve fare attenzione, che non va bene che stia con i gatti, che è pericoloso. Tutti da adesso in poi le diranno cosa fare e non fare, come fare e ovviamente è grata ma adesso basta. Per porre fine a tutto ha deciso di spiegare perché se non si ...

