Adriana Volpe torna al Grande Fratello e rivela | “Questo programma mi ha dato tantissimo” E Sonia Bruganelli ammette | “Mi è mancata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022)alVip. Dopo essere stata concorrente e poi opinionista del reality di Canale5, nella puntata di ieri la conduttrice èta in onda per salutare l’amico Giovanni Ciacci e la “nemica”. Toccata e fuga nella casa per incoraggiare il costumista e poi via in studio, dove ha salutato tutti, in particolaree la nuova opinionista Orietta Berti, con affetto e nostalgia. “A me manca tanto ilVip,è unche mi ha– ha spiegato–.? Non mi è”. L’ex modella ha, inoltre portato dei doni ...