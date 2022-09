Uomini e donne, un tronista sta mentendo: “spuntano messaggi con una dama ” FOTO (Di giovedì 29 settembre 2022) L’odontotecnico ligure Federico Dainese non starebbe raccontando tutta la verità sulla sua estate E’ da poco iniziata una nuova stagione di Uomini e donne ma già si parte con le polemiche e i litiig. Dopo aver visto lo scontro tra Davide e Chiara ieri, nelle ultime ore è circolata in rete una nuova clamorosa notizia. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 settembre 2022) L’odontotecnico ligure Federico Dainese non starebbe raccontando tutta la verità sulla sua estate E’ da poco iniziata una nuova stagione dima già si parte con le polemiche e i litiig. Dopo aver visto lo scontro tra Davide e Chiara ieri, nelle ultime ore è circolata in rete una nuova clamorosa notizia. L'articolo proviene da KontroKultura.

Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - LiaQuartapelle : Il coraggio delle donne e degli uomini che protestano in Iran è enorme. I loro fratelli e sorelle manifesteranno sa… - gonufrio : RT @franzamazzotti: A @GioMelandri al @Museo_MAXXI a @triennalemilano mi unisco alla manifestazione pacifica contro omicidi e violenze co… - feeldecember : Chi dice che gli uomini sono meno pettegoli delle donne non li conosce. Il mio ragazzo sta parlando con un suo amic… -