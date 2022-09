SKY | Marchetti | “Koulibaly meglio di Kim Kvara-Insigne? Non va dimenticato il passato”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 settembre 2022) Lucaparla dei continui paragoni tra i nuovi ed i vecchi acquisti ai microfoni di Radio Marte: “Lo spogliatoio è molto importante, ma il successo del Napoli non è solo una questione di gruppo. Luciano Spalletti ha saputo dare una grande identità ad una rosa appena nata, toccando i tasti giusti per tirare fuori ilda ogni ragazzo. Anche con un piccolo senso di rivalsa, forse, nei confronti delle critiche piovute all’inizio della stagione. E’ anche una questione di consapevolezza. Khvichatskhelia entusiasma più di Lorenzoe Kim Min-Jae non ha fatto rimpiangere per nulla Kalidou? E’ presto per fare questi raffronti”. “Non bisogna dimenticarsi” – ha proseguito l’esperto di mercato di Sky Sport – “di quanto hanno dato, in tanti anni, quei giocatori che sono ...