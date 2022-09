Roma, professore taglia ciocca capelli a ragazza iraniana: “Non sostieni la protesta?” (Di giovedì 29 settembre 2022) In una scuola superiore del centro di Roma un professore ha tagliato i capelli in classe a una studentessa di origine iraniana. Accusandola di non sostenere la lotta delle donne nel suo paese. A raccontare l’episodio è oggi l’edizione Romana di Repubblica, partendo dal dibattito in classe su Mahsa Amini. Durante il suo discorso, il professore si è avvicinato alla studentessa, ha preso le forbici che la ragazza aveva sul banco insieme a penne e matite e, improvvisamente, le ha tagliato un ciuffo di capelli, dicendole: “Proprio tu, che hai origini iraniane, dimmi non ti sembrerebbe giusto sostenere la lotta delle donne nel tuo Paese? Non ti taglieresti una ciocca di capelli per ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) In una scuola superiore del centro diunhato iin classe a una studentessa di origine. Accusandola di non sostenere la lotta delle donne nel suo paese. A raccontare l’episodio è oggi l’edizionena di Repubblica, partendo dal dibattito in classe su Mahsa Amini. Durante il suo discorso, ilsi è avvicinato alla studentessa, ha preso le forbici che laaveva sul banco insieme a penne e matite e, improvvisamente, le hato un ciuffo di, dicendole: “Proprio tu, che hai origini iraniane, dimmi non ti sembrerebbe giusto sostenere la lotta delle donne nel tuo Paese? Non ti taglieresti unadiper ...

