Reddito di cittadinanza, l'Europa chiede di potenziarlo (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo una lunga campagna mediatica palesemente ostile al Reddito di cittadinanza, le destre hanno vinto le elezioni promettendo di rivederlo o addirittura cancellarlo. Ma ora che il nascente governo ha bisogno di tenere rapporti più distesi possibili con la Commissione europea, sarà interessante vedere la risposta alla raccomandazione arrivata ieri da Bruxelles, in cui si chiede di utilizzare al meglio lo strumento del Salario minimo per ridurre la povertà e favorire l'inclusione sociale. Raccomandazione della Commissione Ue sul Reddito di cittadinanza: "La destra italiana rifletta prima di cancellarlo" L'obiettivo delle proposte presentate ieri dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis è di ridurre entro fine 2030 di 15 milioni, rispetto ai 95 attuali, il numero di persone a rischio di ...

