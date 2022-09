serieAnews_com : #SerieA, presto partirà la sperimentazione sul fuorigioco semiautomatico. -

Pianeta Milan

... soprattuto difensivamente dove non si fa mai superare FOSCHIANI s.v : Sfortunato, esce dopo... Oggi però aiuta poco la squadra, soprattutto perché finisce troppo facilmente inLeggi ......da titolare contro il Bologna a San Siro e una rete annullata contro la Sampdoria per... L'unica cosa che posso dire è che spero di riuscire a farlo', sono state le sue parole al ... Presto il fuorigioco semi-automatico in Serie A: ecco come funziona | VIDEO Il fuorigioco semiautomatico potrebbe debuttare nella Serie A nelle ultime due giornate prima dell'inizio del mondiale in Qatar ...Var, dopo gli ultimi errori anche sul fuorigioco, la rivoluzione è immediata: si parte subito e già nel prossimo weekend ...