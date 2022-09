Meloni, prove di governo: resta il nodo Viminale. Ipotesi Salvini al Lavoro, la Lega insiste per gli Interni: ?«Altrimenti è appoggio esterno» (Di giovedì 29 settembre 2022) «Sono sempre ottimista io, mi ha portato fin qui...» È una Giorgia Meloni sorridente quella che a sera lascia Montecitorio dopo una «lunga giornata di studio» - come... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 settembre 2022) «Sono sempre ottimista io, mi ha portato fin qui...» È una Giorgiasorridente quella che a sera lascia Montecitorio dopo una «lunga giornata di studio» - come...

