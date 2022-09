Maroni rompe gli indugi: «Zaia al posto di Salvini». E spinge per la federazione Lega-FI (Di giovedì 29 settembre 2022) È quello di Luca Zaia il nome che l’ex segretario leghista, Roberto Maroni, aveva in mente, scrivendo sul “Foglio” di martedì scorso che alla Lega serve un nuovo segretario «e io un nome ce l’avrei». Ora l’ex governatore della Lombardia scrive al quotidiano diretto da Claudio Cerasa precisando il suo pensiero. «Io saprei chi eleggere, l’ho già detto, non vorrei fare nomi. Ma forse può essere utile farne uno per capire di cosa si sta parlando. Un indizio: è un governatore. Un profilo: quello di Luca Zaia», scrive. Maroni: la segreteria di Salvini scade quest’anno «Al consiglio federale della Lega, convocato da Salvini, non si è fatto alcun cenno al congresso federale, anche se la segreteria di Salvini scade proprio nel 2022», ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) È quello di Lucail nome che l’ex segretario leghista, Roberto, aveva in mente, scrivendo sul “Foglio” di martedì scorso che allaserve un nuovo segretario «e io un nome ce l’avrei». Ora l’ex governatore della Lombardia scrive al quotidiano diretto da Claudio Cerasa precisando il suo pensiero. «Io saprei chi eleggere, l’ho già detto, non vorrei fare nomi. Ma forse può essere utile farne uno per capire di cosa si sta parlando. Un indizio: è un governatore. Un profilo: quello di Luca», scrive.: la segreteria discade quest’anno «Al consiglio federale della, convocato da, non si è fatto alcun cenno al congresso federale, anche se la segreteria discade proprio nel 2022», ...

