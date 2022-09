Laura Boldrini contestata in piazza dalle attiviste di “Non una di meno” | VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) Migliaia di donne sono scese in piazza ieri a Roma, nel quartiere Esquilino, in occasione della Giornata Internazionale dell’aborto sicuro. La marcia pacifica, che si è conclusa in piazza Vittorio, è stata organizzata dalle attiviste del movimento “Non una di meno” e alcune di loro hanno avuto un confronto, dai toni aspri, con la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini che, poi, è stata contestata. Alla rappresentante dem, che da anni ha condotto lotte in Parlamento per la difesa del diritto all’interruzione di gravidanza e per la distribuzione su larga scala della pillola Ru486, sono state contestate quelle che vengono definite come “battaglie mancate” dal PD. Diritto all’#aborto, #Boldrini contestata a ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Migliaia di donne sono scese inieri a Roma, nel quartiere Esquilino, in occasione della Giornata Internazionale dell’aborto sicuro. La marcia pacifica, che si è conclusa inVittorio, è stata organizzatadel movimento “Non una di” e alcune di loro hanno avuto un confronto, dai toni aspri, con la deputata del Partito Democraticoche, poi, è stata. Alla rappresentante dem, che da anni ha condotto lotte in Parlamento per la difesa del diritto all’interruzione di gravidanza e per la distribuzione su larga scala della pillola Ru486, sono state contestate quelle che vengono definite come “battaglie mancate” dal PD. Diritto all’#aborto, #a ...

