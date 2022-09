Il ricordo di Giuseppe De Donno: una targa all’ospedale di Mantova per il “medico di tutti” (Di giovedì 29 settembre 2022) Una targa intitolata a Giuseppe De Donno, «in prima linea nella lotta al Covid-19», è stata scoperta all’ingresso della sala donatori del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale “Carlo Poma” di Mantova. Nell’ospedale De Donno – morto nel luglio dell’anno scorso – era primario di Pneumologia e aveva condotto studi sul plasma dei guariti contro l’infezione da Sars-CoV-2. Il medico, per il quale nei giorni successivi al decesso si parlò di suicidio, è stato ricordato insieme a Marco Luciano, già responsabile dell’Urologia di Asola. La sua targa, affissa all’esterno della sala riunioni di Urologia, è dedicata «al medico, all’uomo che ci ha insegnato la cura con il sorriso». La commozione per Giuseppe De ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Unaintitolata aDe, «in prima linea nella lotta al Covid-19», è stata scoperta all’ingresso della sala donatori del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale “Carlo Poma” di. Nell’ospedale De– morto nel luglio dell’anno scorso – era primario di Pneumologia e aveva condotto studi sul plasma dei guariti contro l’infezione da Sars-CoV-2. Il, per il quale nei giorni successivi al decesso si parlò di suicidio, è stato ricordato insieme a Marco Luciano, già responsabile dell’Urologia di Asola. La sua, affissa all’esterno della sala riunioni di Urologia, è dedicata «al, all’uomo che ci ha insegnato la cura con il sorriso». La commozione perDe ...

Giuseppe De Donno, all'ospedale di Mantova una targa per ricordare il medico del plasma iperimmune Già direttore della Pneumologia, nella prima ondata Covid aveva avviato una cura sperimentale utilizzando il plasma dei pazienti guariti. Ricordato anche il dottor Marco Luciano, scomparso nel 2021