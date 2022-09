Il “ricatto” di Salvini: “Io al Viminale oppure…”, Meloni smentisce: “Ricostruzioni irreali” (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – “Continuo a leggere irreali Ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, dopo che in queste ore sulla stampa sono apparsi i dialoghi in cui Salvini chiedeva alla leader di FdI di ricoprire l’incarico di Ministro dell’Interno oppure avrebbe dato solo “appoggio esterno” al nascente Governo. Lo stesso partito di Salvini, in una nota, smentisce le parole del proprio segretario: “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – “Continuo a leggerein merito a eventuali ministri di un Governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Lo scrive su Twitter Giorgia, dopo che in queste ore sulla stampa sono apparsi i dialoghi in cuichiedeva alla leader di FdI di ricoprire l’incarico di Ministro dell’Interno oppure avrebbe dato solo “appoggio esterno” al nascente Governo. Lo stesso partito di, in una nota,le parole del proprio segretario: “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia, oggiMatteo, domani a chi toccherà? Le ...

qvantis : RT @qvantis: @CarloCalenda Carletto, Carletto… Non mistificare! - qvantis : @CarloCalenda Carletto, Carletto… Non mistificare! - LeonebonCettina : RT @RoccoTodero: Gentilissima @GiorgiaMeloni, veda lei se accettare il ricatto di #Salvini, è affar suo. Si ricordi che siamo in un sistema… - federico_neuefr : RT @RoccoTodero: Gentilissima @GiorgiaMeloni, veda lei se accettare il ricatto di #Salvini, è affar suo. Si ricordi che siamo in un sistema… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #29settembre #FrontPage #Meloni-#Salvini, trattative in corso. E su va dal 'ricatto' del leghista per il #… -